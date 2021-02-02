QR-коды будут присваивать казахстанцам после вакцинации от коронавируса

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Привитые против коронавируса казахстанцы будут иметь QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе. О присвоении QR-кодов гражданам страны сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На заседании правительства он рассказал, что QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе будут доступны в мобильном приложении EgovMobile. Его интегрируют с медицинским приложением «Ашык».
«Здесь будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информсистем, в том числе и о прохождении вакцинации против коронавируса, для предоставления на проверку посредством QR-кода», — сообщил Цой на заседании правительства.
«В рамках данного плана разработана и утверждена методическая рекомендация по организации и проведению вакцинации, а также регламент хранения и транспортировки вакцин, работы ведутся согласно графику», — сказал Цой.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области