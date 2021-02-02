QR-коды будут присваивать казахстанцам после вакцинации от коронавируса

Привитые против коронавируса казахстанцы будут иметь QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе. О присвоении QR-кодов гражданам страны сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании правительства он рассказал, что QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе будут доступны в мобильном приложении EgovMobile. Его интегрируют с медицинским приложением «Ашык».

«Здесь будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информсистем, в том числе и о прохождении вакцинации против коронавируса, для предоставления на проверку посредством QR-кода», — сообщил Цой на заседании правительства.

Глава ведомства добавил, что министерством, в соответствии с планом мероприятий по организации и проведению вакцинации граждан против коронавируса, приняты все меры, а с 1 февраля запущена вакцинация против коронавируса.

«В рамках данного плана разработана и утверждена методическая рекомендация по организации и проведению вакцинации, а также регламент хранения и транспортировки вакцин, работы ведутся согласно графику», — сказал Цой.

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