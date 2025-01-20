С января 2025 года в школах и колледжах введены QR-коды для доступа к контакт-центру «111», которые внедрены совместно с Уполномоченным по правам ребенка РК. Этот центр предоставляет правовую, организационную и психологическую помощь в защите прав семьи, женщин и детей.

Теперь, помимо возможности звонить на номер «111», дети и их родители могут отправлять запросы через QR-коды. Они размещены во всех организациях образования, доступных для детей местах, а также на автобусных остановках. Это нововведение направлено на повышение удобства и доступности получения помощи.

«Ранее дети могли обращаться в контакт-центр только по телефону, а теперь у них появилась возможность отправлять запросы через QR-коды. Это значительно упрощает процесс обращения за поддержкой, делает его более удобным и доступным. QR-коды позволяют быстро и анонимно получать необходимую информацию и помощь, что способствует оперативной реакции на вопросы и запросы детей», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

По итогам 2024 года в контакт-центр «111» поступило около 1000 обращений от детей. Им была предоставлена справочная информация, оказана психологическая поддержка и организована своевременная помощь в сотрудничестве с государственными органами.

Напомним, что в июле 2024 года в рамках принятого Главой государства Закона Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей законодательно закреплены функции контакт-центра «111».

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