Рабочий погиб на объекте в Костанае

Несчастный случай произошел в строящемся доме.

Как нам стало известно, гибель произошла ещё в конце ноября на стройке в юго-западной части Костаная, в микрорайоне «Береке».

46-летний рабочий-каменщик по окончанию смены спускался по переносной лестнице с перекрытий крыши на площадку 9 этажа и упал в шахту лифта. В управлении по инспекции труда Костанайской области данный факт подтвердили.

Сейчас, по данным сотрудников ведомства, ведется расследование причин и обстоятельства смертельного случая на производстве.

После его завершения материалы дела будут переданы в полицию для принятия процессуального решения.

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