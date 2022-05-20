Работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в регионах — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Акорде с представителями отечественного бизнеса обратился к акимам, передает Zakon.kz.

«Я обращаюсь к присутствующим здесь акимам. Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном, они представлены в областях, поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил глава государства, «работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях».

Президент отметил, что: «Такие встречи мы будем продолжать, они будут носить деловой характер».

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