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Работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в регионах — Токаев

Фото: Акорда

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Акорде с представителями отечественного бизнеса обратился к акимам, передает Zakon.kz.
«Я обращаюсь к присутствующим здесь акимам. Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном, они представлены в областях, поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил глава государства, «работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях».
Президент отметил, что: «Такие встречи мы будем продолжать, они будут носить деловой характер».
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