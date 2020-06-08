Работа баз отдыха, караоке баров. Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперштаба

COVID-2019 в Казахстане
12859 - зарегистрированно
7557 - выздоровевших
56 - летальных случаев
202 - в Костанайской области
Сегодня аким Костанайской области провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в аккаунте акима области в инстаграм.
По результатам мониторинга соблюдения карантинных мер, а также того, что за последние 7 дней прирост заболеваемости КВИ на территории области не превысил 7%, в рамках 6-го этапа с 8 июня т.г. (за исключением г. Житикара) предлагается разрешить с усилением санитарного режима:
— Работу баз отдыха, санаториев, профилакториев,
— Тату-салонов, бильярдных, боулинг-центров, караоке баров,
— Работу выставок,
— Проведение местных экскурсий,
— Работу общественного городского транспорта без ограничений по времени.
Остается приостановленной деятельность (до стабилизации эпидситуации):
— По проведению зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с большим скоплением людей,
— Семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников,
— Кинотеатров, театров для посещения зрителей, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых),
— Ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных,
— Букмекерских контор,
— Аквапарков, бассейнов,
— Бань и саун с числом посещений более 20 одновременно,
— Расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ,
Поручаю главному санитарному врачу области принять соответствующее постановление о разрешении работы вышеуказанных объектов.