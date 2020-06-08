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Работа баз отдыха, караоке баров. Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперштаба

COVID-2019 в Казахстане

12859 - зарегистрированно

7557 - выздоровевших

56 - летальных случаев

202 - в Костанайской области

Сегодня аким Костанайской области провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в аккаунте акима области в инстаграм.

По результатам мониторинга соблюдения карантинных мер, а также того, что за последние 7 дней прирост заболеваемости КВИ на территории области не превысил 7%, в рамках 6-го этапа с 8 июня т.г. (за исключением г. Житикара) предлагается разрешить с усилением санитарного режима:

— Работу баз отдыха, санаториев, профилакториев,

— Тату-салонов, бильярдных, боулинг-центров, караоке баров,

— Работу выставок,

— Проведение местных экскурсий,

— Работу общественного городского транспорта без ограничений по времени.

 

Остается приостановленной деятельность (до стабилизации эпидситуации):

— По проведению зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с большим скоплением людей,

— Семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников,

— Кинотеатров, театров для посещения зрителей, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых),

— Ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных,

— Букмекерских контор,

— Аквапарков, бассейнов,

— Бань и саун с числом посещений более 20 одновременно,

— Расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ,

Поручаю главному санитарному врачу области принять соответствующее постановление о разрешении работы вышеуказанных объектов.

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