Работа без трудового договора: Минтруда ужесточит контроль за работодателями





В Казахстане планируют усилить защиту трудовых прав молодых работников. Для работодателей намерены ввести дополнительные требования, а также изменить нормы Трудового кодекса, передает zakon.kz

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах правительства 26 июня.

По словам министра, особое внимание будет уделено сферам, где чаще всего работают молодые люди, в частности, общественному питанию и сфере услуг.

«Мы будем повышать требования к работодателям. Например, для молодых сотрудников, работающих официантами, планируется внедрить специальные шаблоны трудовых договоров, в которых будут предусмотрены доплаты за работу в ночное время и другие гарантии», — сказал Ертаев.

Он отметил, что аналогичные изменения готовятся и для других отраслей сферы услуг. В отдельных чувствительных сферах появятся трудовые договоры с особыми условиями для молодых работников.

Министр напомнил, что сегодня в Казахстане работают около 500 тысяч молодых граждан. По его словам, инспекция труда будет жестче контролировать соблюдение законодательства. Если выяснится, что работодатель не оформил трудовой договор, к нему будут применяться меры административной ответственности.

Кроме того, государство намерено развивать институт наставничества для молодых специалистов. Ертаев подчеркнул, что на первом рабочем месте молодому сотруднику необходимо обеспечить поддержку более опытных коллег.

Также обязательным останется официальное оформление трудовых отношений с выплатой заработной платы, социальных отчислений, отпускных и других предусмотренных законом выплат.

Министр добавил, что пакет поправок в Трудовой кодекс уже разрабатывается и планируется к внесению в Парламент осенью.

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