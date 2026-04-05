Работа ЦОНов изменится в Казахстане

Работа центров обслуживания населения (ЦОНов) в Казахстане претерпит изменения. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передаёт корреспондент tengrinews.kz
По его словам, казахстанцы всё реже обращаются в ЦОНы: в прошлом году число офлайн-посещений сократилось на 13%, поскольку всё больше услуг доступно онлайн.
«Уже в первом квартале этого года мы фиксируем снижение посещаемости более чем на 30%. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет не менее 50%», — отметил Жаслан Мадиев в кулуарах Сената.
При этом полностью закрывать ЦОНы не планируется. Вместо этого их формат изменится: большинство центров переориентируют на зоны самообслуживания.
Предполагается модель распределения 70-20-10:
- 70% площади займут зоны самообслуживания, где гражданам будут помогать осваивать получение услуг через терминалы;
- 20% отведут под обслуживание с участием менеджеров;
- 10% займут обучающие пространства, где будут объяснять, как пользоваться сервисами eGov.
Таким образом, акцент сделают на формировании привычки получать государственные услуги онлайн.
Перегруз под запретом: на трассах Костанайской области усилили контроль
Меньше взнос — выше ставка: ипотеку в Казахстане хотят пересчитать
