Работа ЦОНов изменится в Казахстане

Работа центров обслуживания населения (ЦОНов) в Казахстане претерпит изменения. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передаёт корреспондент tengrinews.kz

По его словам, казахстанцы всё реже обращаются в ЦОНы: в прошлом году число офлайн-посещений сократилось на 13%, поскольку всё больше услуг доступно онлайн.

«Уже в первом квартале этого года мы фиксируем снижение посещаемости более чем на 30%. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет не менее 50%», — отметил Жаслан Мадиев в кулуарах Сената.

При этом полностью закрывать ЦОНы не планируется. Вместо этого их формат изменится: большинство центров переориентируют на зоны самообслуживания.

Предполагается модель распределения 70-20-10:

70% площади займут зоны самообслуживания, где гражданам будут помогать осваивать получение услуг через терминалы;

20% отведут под обслуживание с участием менеджеров;

10% займут обучающие пространства, где будут объяснять, как пользоваться сервисами eGov.

Таким образом, акцент сделают на формировании привычки получать государственные услуги онлайн.

