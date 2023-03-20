Работа детских стоматологий Костаная в выходные и праздничные дни

Информацию распространила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

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С целью оказания экстренной детской стоматологической помощи в выходные дни приказом УЗ определены лечебные организации оказывающие экстренную стоматологическую помощь в следующем порядке (часы приема с 10.00 час. до 15.00 час.):

КГП «Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника» — каждая суббота;

КГП «Поликлиника 1» г. Костанай — 1 воскресенье месяца;

КГП «Поликлиника 2 г. Костанай- 2 воскресенье месяца;

КГП » Поликлиника 3 г. Костанай — 3 воскресенье месяца;

КГП «Поликлиника 4 г. Костанай — 4 воскресенье месяца.

Районные больницы обеспечат стоматологической бригадой.

Праздничные дни 21, 22, 23 марта 2023 года — КГП «Костанайская областная детская стоматологическая поликлиника»

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