Работа для учителей с двойной зарплатой. 45 человек прошли отбор

Завершился первый этап приема документов для участия в специальной программе по привлечению лучших педагогов в регионы с нехваткой кадров, сообщает Комитет среднего образования Министерства просвещения РК.

Программа реализуется в Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматинской областях. В них требуются учителя математики, физики, химии, русского языка и литературы, иностранного языка. Программа включает пакет мер поддержки педагогов: стимулирующие выплаты в размере до 150%, присваивания квалификационной категории выпускникам вузов — «педагог-модератор», «педагогам-экспертам» и «педагогам-исследователям» — на один уровень выше.

«Принять участие в конкурсе могут педагоги с высшим педагогическим, высшим профессиональным образованием по соответствующим профилям, а также педагоги с квалификационной категорией и выпускники педагогических вузов, факультетов с хорошей успеваемостью независимо от места проживания. Кроме того, дети педагогов, переехавших по спецпрограмме в один из четырёх регионов, будут обеспечены местами в детских садах и общеобразовательных школах. Трудовой договор с прошедшими конкурс педагогами будет заключён на 5 лет», — рассказал председатель Комитета Каныбек Жумашев.

Конкурс состоит из двух этапов: компьютерное тестирование и эссе, а также собеседование. Для привлечения педагогов на вакантные должности создаются координационные советы при областных управлениях образования целевых регионов, а также конкурсная комиссия при министерстве. По результатам первого этапа документы на участие подали 45 человек.

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