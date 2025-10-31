Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что министерство завершает проработку новых инструментов для стимулирования внутренней миграции. Ключевая идея — добровольное переселение граждан между городами и сёлами с пакетами господдержки, которые будут реализовываться через акиматы.
По словам Ертаева, сейчас идёт согласование с местными исполнительными органами: «Какие меры можем оказать, в какой сумме и в каких объёмах — всё это прорабатывается и будет осуществляться через акиматы». Традиционные программы республиканского бюджета по маршруту «юг — север» сохраняются, но обсуждение расширяется на другие области, в том числе внутри одной области — из города в село.
Среди рассматриваемых мер:
- развитие сезонной и вахтовой занятости;
- поддержка индивидуального предпринимательства, в том числе формата «мобильного бизнеса»: когда предприниматель, имея проект в одном регионе (например, в Атырау), открывает аналогичный в другом (например, в Костанае).
«Объём и формат господдержки — в финальной стадии проработки и будут согласованы с МИО», — подчеркнул вице-министр.
В министерстве отмечают, что пакет призван облегчить переезд, создать рабочие места в точках притока населения и поддержать масштабирование бизнеса в новых локациях, обеспечивая более сбалансированное расселение и занятость внутри страны.
