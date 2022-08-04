Работа информационных систем на стороне АО «НИТ» восстановлена

Фото ТК «Алматы»
Уважаемые клиенты!
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Оказание госуслуг в ЦОНах, спецЦОНах, порталах электронного правительства, банках второго уровня доступны в штатном режиме.
Возобновился прием клиентов в отделениях Госкорпорации. В связи со сбоем, ожидается большой наплыв клиентов.
Просим казахстанцев с пониманием отнестись к данной ситуации.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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