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Работа информационных систем на стороне АО «НИТ» восстановлена

Фото ТК «Алматы»

Уважаемые клиенты!

Оказание госуслуг в ЦОНах, спецЦОНах, порталах электронного правительства, банках второго уровня доступны в штатном режиме.

Возобновился прием клиентов в отделениях Госкорпорации. В связи со сбоем, ожидается большой наплыв клиентов.

Просим казахстанцев с пониманием отнестись к данной ситуации.

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