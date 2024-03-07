Работа очень тяжёлая. В Костанае острый дефицит водителей автобусов

О дефиците водителей автобусов всерьез говорят подрядчики, занимающиеся пассажирскими перевозками. По их словам, большая часть их работников, уже предпенсионного возраста, а молодых кадров не так уж и много. Причем такая ситуация не только в нашем регионе, но и по всей стране.

Серик Искаков водителем общественного транспорта работает уже 11 лет. Сейчас он периодически заступает на дежурства по маршрутам, то 10-ки, то 8-ки. Встает он в 5 утра. Потому что должен не только вовремя добраться до работы, но и пройти медосмотр, проверить транспорт и только затем выходить на линию. А все это требует времени. Да и вечером порой только после 23 часов попадает домой.

«Работа тяжелая, очень тяжелая. Во-первых, то, что с утра допоздна. Во-вторых, обилечиваем сами, за дорогой следим, пассажиры наглые и мы ничего не можем сделать пассажирам, что-нибудь скажешь, они на телефон снимают и водитель не защищен, ни с какой стороны, только клиент прав, можно сказать. Даже маленький пацан тебе что скажет и ты ничего не можешь сказать», — делится водитель автобуса Серик Искаков.

Зачастую именно поэтому ему периодически хочется сменить место работы. Говорит, водители сейчас очень многим нужны. И он прав, в профессиональных шоферах нуждаются и сами перевозчики общественного транспорта. И не только в нашем городе. Дефицит этих кадров испытывают все регионы Казахстана. По словам представителя компании перевозчика в Костанае, причина кроется не только в том, что сама по себе профессия непростая, но и в том, что получить доступ к работе на автобусах очень непросто. К примеру, в их компании почти 60 процентов водителей старше 50 лет, и в молодых кадрах они нуждаются остро.

«Водители, прежде чем, открыть категорию «Д», они сначала должны получить категорию D1 — это микроавтобус, вместимостью до 15 мест. Затем должно пройти три года, то есть он должен получить опыт вождения на транспортном средстве, и только через три года он может пойти на водительские курсы, пройдя их, успешно сдать в автоцоне вождение», — объясняет заместитель директора компании STA Юрий Панасенко.

Костанайские перевозчики уже обратились в Минтранспорта, с просьбой уменьшить стаж для категории D1 с 3 лет до 1 года. Помимо этого, по словам специалистов, предлагается снизить требуемый возраст для допуска к работе на общественном транспорте с 25 лет до 23 лет. В свою очередь, министерство с этим полностью согласно. Эти предложения уже находятся на рассмотрении в мажилисе.

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