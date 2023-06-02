Работа по нанесению разметки продолжится в Костанае

В этом году договор по нанесению дорожной разметки в городе Костанай заключен с подрядной организацией ТОО «СпецСтройСервис-KZ». Об этом сообщает отдел ЖКХ Костаная.

«Планируется нанесение 134 692,30 м2, термопластом-5 124 м2, на сегодняшний день краской покрашено 35 500 м2 или 27%. Работа проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения транспортного проезда, и в связи с увеличением числа транспортных средств на территории города. В первую очередь, в текущем году работы были выполнены вблизи дошкольных, школьных учреждений и местах массового скопления людей. Нанесение дорожной разметки полностью соответствует действующим нормативам ПДД и рекомендациям ОДТИ ОАП УП города Костанай», — сообщает отдел ЖКХ.

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