USD 448.72
EUR 480.44
RUB 5.56
  1. Home
  2. Новости
  3. Работа по нанесению разметки продолжится в Костанае

Работа по нанесению разметки продолжится в Костанае

Фото из открытых источников

В этом году договор по нанесению дорожной разметки в городе Костанай заключен с подрядной организацией ТОО «СпецСтройСервис-KZ». Об этом сообщает отдел ЖКХ Костаная. 

«Планируется нанесение 134 692,30 м2, термопластом-5 124 м2, на сегодняшний день краской покрашено 35 500 м2 или 27%. Работа проводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения транспортного проезда, и в связи с увеличением числа транспортных средств на территории города. В первую очередь, в текущем году работы были выполнены вблизи дошкольных, школьных учреждений и местах массового скопления людей. Нанесение дорожной разметки полностью соответствует действующим нормативам ПДД и рекомендациям ОДТИ ОАП УП города Костанай», — сообщает отдел ЖКХ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Погибло четверо. Приговор вынесен по делу о взрыве в оружейном магазине
Следующая новость

Очень жарко! Прогноз на выходные озвучили синоптики