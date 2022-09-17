Работа с двойной зарплатой для учителей: третий этап приёма заявок начнётся 20 сентября

Третий этап приёма документов для участия в программе трудоустройства педагогов в южных и западных регионах стартует 20 сентября, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Во время первых двух конкурсов, в июне и июле, от учителей поступило более 1500 заявок, передает informburo.kz

Программа министерства предусматривает привлечение лучших педагогов в регионы с нехваткой учителей или относительно низким качеством образования – Туркестанскую, Атыраускую, Мангистаускую и Алматинскую области. В этих регионах требуются учителя математики, физики, химии, русского языка и литературы, а также иностранного языка.

Участники программы будут получать зарплату в размере 250% от должностного оклада. Повышенная зарплата рассчитана на покрытие расходов на аренду жилья и комуслуги. Договор с учителями заключается на пять лет. Их детей обеспечат местами в детсадах и школах регионов прибытия.

Принять участие в конкурсе могут учителя с высшим профильным образованием либо прошедшие педагогическую переподготовку на базе организаций высшего или послевузовского образования с квалификационными категориями «педагог-эксперт», «педагог-исследователь» и «педагог-мастер». Также рассматриваются кандидатуры выпускников педвузов со средним баллом по гуманитарному направлению не ниже 3,5, а по естественно-математическому – не ниже 3,2, и магистров педагогических специальностей с баллом не ниже 3,4.

«В предыдущих конкурсах приняли участие педагоги Нур-Султана, Алматы, Павлодарской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской областей. Часть из них уже работает на новых местах. Есть семьи, где оба супруга являются педагогами и вместе переезжают в другую область», – рассказала председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.

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