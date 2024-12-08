Житель Костанайской области, работающий закладчиком, был схвачен с несколькими сотнями zip-пакетов наркотиков в ЗКО, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники полиции Западно-Казахстанской области задержали еще одного жителя Костанайской области, который устроился работать закладчиком в Telegram-чате. При личном осмотре у задержанного в кармане куртки обнаружено 29 zip-пакетов, обмотанных изолентой, содержащих порошкообразное вещество. Кроме того, в барсетке мужчины находилось еще 49 zip-пакетов с аналогичным веществом. Также в номере гостиницы, где проживал подозреваемый, в сейфе найден пакет с 205 zip-пакетами, также с порошкообразным веществом, обмотанным изолентой.
Ранее в Западно-Казахстанской области в поселке Деркул наркоборцами задержан 17-летний костанаец.