«Работа ведется, к концу дня Костанай будет жить в прежнем режиме»- Ануарбек Касимов

В пресс-службе акимата Костаная сообщили, что в данный момент сотрудники коммунально-сервисных организаций, а именно ПКСК, КСК, КСП, ТОО и ИП совместно с подрядными организациями переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений во дворах жилых домов, а именно скалывание и вывоз обрушившихся деревьев, восстановление поврежденных железных изгородей дворовых территорий и кровли.

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