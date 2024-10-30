Для придания городу единого архитектурного стиля, на протяжении последних пяти лет в Костанае приводят в порядок фасады многоэтажек и застекляют балконы. В основном в списке те дома, которые расположены на центральных улицах.

Это проводится в рамках текущего ремонта, его делают в 43 многоэтажках. На данный момент завершили работы только в 26 домах.

«Есть регламент только по покраске фасада, покраска фасада должна производиться только в плюсовую температуру. Сейчас по всем домам по покраске завершены, по оставшимся 17 домам осталось только остекленение, и то это на финальных этапах. Стеклопакеты доставляют. Там проблема в том, что один субподрядчик, так получилось, что они все заключили договор с одним субподрядчиком», — говорит заведующий сектором жилищных отношений акимата Костаная Азамат Кузбагаров.

Помимо этого в 13 домах делают капитальный ремонт. Во всю работы сейчас ведутся по адресам Майлина 41 и 43. Эти дома были построены в 1960-е годы. И уже давно нуждались в ремонте, в отделе жилищных отношений отмечают, что местные жители неоднократно обращались с просьбой привести эти здания в порядок. Сейчас там проводятся работы по замене кровли.

«Уже там нет риска попадания дождя, промокания квартир жителей. У подрядчиков были проблемы с материалом, с заказом. Не всегда все гладко. Но, сейчас они основные работы уже выполнили. Им остаются работы только по монтажу профлиста. Но, уже они обезопасили от дождя жителей», — объяснил главный специалист отдела жилотношений акимата Костаная Жалгас Маманов.

Из 13 домов, которые охвачены кап ремонтом, четыре переходят на следующий год. Проект двухгодичный. По остальным девяти домам работа продолжается. На некоторых объектах подрядчик уже сильно отстает по срокам, но обещает завершить все в течение месяца. Если этого не произойдет, то отдел жилищных отношений будет решать вопрос через суд.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.