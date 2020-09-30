Работал ночной клуб, проводили свадьбы и беташар. Около 30 нарушений карантина выявили за месяц в Костанайской области

В Костанайской области с объяслением режима ЧП работало 40 мониторинговых групп, их количество затем увеличилось до 91. Они продолжают выявлять нарушения карантинного режима, а также проводят разъяснительную работу на объектах, которые возобновили свою деятельность. Было выявлено более пяти тысяч нарушений карантинного режима.

За сентябрь выявлено 23 факта нарушений карантина, из них совместно с мониторинговой группой 9 фактов. Были выявлены и грубые нарушения. Так например, 28 сентября в городе Костанай работала кальяна «ЧИО ЗОНА», в селе Торгай житель поселка проводил беташар, с участием 50 человек, в городе Житикара работал ночной клуб «Квадро», в Карабалыке в кафе «Статус-Лэнд» проводили свадьбу, с участием более 40 человек. Также выявлены 5 фактов реализации товара продавцами без перчаток

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