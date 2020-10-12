Работали две кальянные и караоке-бар. Очередные нарушения выявила мониторинговая группа в Костанае

С момента усиления карантина в регионе действуют 91 мониторинговая мобильная группа по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в рамках карантинных мер. Об этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

В ходе рейдовых мероприятий за выходные дни 10-11 октября проверено 236 объектов, из них на 5 выявлены нарушения карантинных и противоэпидемических требований.

При запрете деятельности в городе Костанай работали две кальянные: «Облака», «Baker street» и караоке-бар «Jon Snow»; в Мендыкаринском районе в двух магазинах продавцы работали без масок и перчаток. В городе Лисаковск была проведена ярмарка с нарушениями товарного соседства товаров при продаже.

По вышеуказанным нарушениям материалы находятся на рассмотрении для принятия процессуального решения. В Лисаковске на месте была проведена разъяснительная работа с вручением памяток.

Мониторинговыми группами ДККБТУ на постоянной основе продолжается разъяснительная работа и усиленный контроль за объектами и физическими лицами по соблюдению профилактических, противоэпидемических и карантинных мероприятий в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения.

В ходе совместных рейдовых мероприятий в составе мониторинговых групп, а также органами полиции самостоятельно при несении службы всего выявлено 5142 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. По состоянию на 9 октября по результатам рассмотрения административных материалов составлено 1327 протоколов, наложено 880 штрафов на сумму более 62 млн. тенге.

С 17 августа 2020 года на территории Республики Казахстан по инициативе НПП «Атамекен» была запущена электронная платформа InfoKazakhstan.kzдля возобновления деятельности объектов после карантина на соответствующей административно-территориальной единице и недопущения распространения COVID-19.

По данным на 9 октября 2020 года поступило 17833 заявки, из них 17791 — уведомительного характера и 42 заявки на проведение обследования и получения электронного разрешения на возобновление деятельности объектов (запуск с проверкой). Из 17791 заявки отклонено 422 (2,4%), 42 заявки рассмотрены комиссией в составе работников акимата, сан-эпидслужбы, региональной палаты предпринимательства. Данные объекты выполнили все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, на объекты выданы «Акты соответствия объектов санитарным нормам».

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