Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности задержали в Костанае мужчину и женщину в ходе оперативных мероприятий на одной из улиц города.

При обыске у 27-летнего мужчины было обнаружено 8 пакетов с белым порошком, а у его сожительницы — сверток с растительным веществом зеленого цвета. Экспертиза установила, что изъятый порошок является синтетическим наркотиком мефедроном, а растительное вещество — марихуаной.

После задержания мужчина указал места, где он оставил «закладки» по городу. В ходе дальнейших проверок сотрудники полиции изъяли еще 12 свертков с наркотиками.

По данным правоохранителей, мужчина начал заниматься незаконной деятельностью с ноября прошлого года. Для размещения тайников он выбирал места, не оснащенные камерами видеонаблюдения и не привлекающие лишнего внимания.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Полиция проверяет возможную причастность женщины к преступной деятельности в составе группы.

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