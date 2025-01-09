Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности задержали в Костанае мужчину и женщину в ходе оперативных мероприятий на одной из улиц города.
При обыске у 27-летнего мужчины было обнаружено 8 пакетов с белым порошком, а у его сожительницы — сверток с растительным веществом зеленого цвета. Экспертиза установила, что изъятый порошок является синтетическим наркотиком мефедроном, а растительное вещество — марихуаной.
После задержания мужчина указал места, где он оставил «закладки» по городу. В ходе дальнейших проверок сотрудники полиции изъяли еще 12 свертков с наркотиками.
По данным правоохранителей, мужчина начал заниматься незаконной деятельностью с ноября прошлого года. Для размещения тайников он выбирал места, не оснащенные камерами видеонаблюдения и не привлекающие лишнего внимания.
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Полиция проверяет возможную причастность женщины к преступной деятельности в составе группы.