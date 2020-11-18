Работало такси, проводили сватовство. Почти 70 нарушений выявили за день в Костанайской области

17 ноября на санитарных постах проверено 10418 автомашины, в том числе 7667 легкового, 152 пассажирского, 2599 грузового и 19124 человек. Отказано во въезде 3 автомашинам.

При проверке автотранспорта лиц с явными симптомами КВИ не выявлено. Жалоб со стороны водителей и пассажиров в адрес работы постов не поступало.

На посту № 8 Убаган, Узункольского района, в селе Троебратское на автодороге Мамлютка-Тобыл, был остановлен автомобиль под управлением жителя Туркестанской области, который перевозил в кузове 37 голов лошадей без сопроводительных документов. Сотрудниками территориального комитета ветеринарии собран материал по статье 406 КоАП РК.

Мониторинговыми группами за 17 ноября выявлено 69 нарушений режима карантина, основными из которых являлись нахождение на рабочих местах без масок, работа заведений после запрещенного времени и нахождение на улице без необходимости после 22:00 часов.

Так, в Денисовском районе в придорожном кафе «Түйе мойнақ» обслуживали посетителей. В селе Аманкарагай, Аулиекольского района, в ходе рейдовых мероприятий установлен факт нахождения в продуктовом магазине «Восток» покупателя без маски. В Костанае по улице Баймагамбетова выявлен факт работы такси «Народное», после 22:00 часов.

Выявлено пять фактов проведения праздничных и поминальных мероприятий в развлекательных заведениях и в домашних условиях. К примеру, житель села Акшыганак, Джангильдинского района в своем доме провел сватовство, с приглашением 30 человек. В городе Рудный мониторинговой группой был выявлен факт проведения поминального обеда в кафе «Октава-К», с участием 20 человек

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