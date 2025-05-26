В министерстве труда и соцзащиты населения напомнили кто и как может устанавливать гибкий график работы.

По словам главного эксперта Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Данияра Балтабая, гибкий график может устанавливаться для всех работников, включая тех, кто работает дистанционно. Его цель – обеспечить баланс между личными, социально-бытовыми и другими потребностями сотрудников и производственным интересом работодателя.

«Гибкий режим рабочего времени включает следующие элементы: фиксированное время, в течение которого сотрудник обязательно должен быть на рабочем месте, гибкое время, в рамках которого работник самостоятельно определяет, когда выполнять трудовые обязанности, учетный период, за который ведется контроль выполнения установленной нормы рабочего времени. Продолжительность учетного периода не может превышать шести месяцев. В рамках гибкого графика продолжительность ежедневной или еженедельной работы может отличаться от той установленной нормы — быть как больше, так и меньше. Порядок установления фиксированного и гибкого времени, а также продолжительность учетного периода определяется внутренним актом работодателя, трудовым либо коллективным договором», — отметил Данияр Балтабай.

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