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Работать молодёжи за 60 000 тенге нет заинтересованности — аким Костаная об отрядах «Жасыл ел»

Кадр из видео alau.kz

Вопрос о зарплате в отряде «Жасыл ел» сегодня обсудили на аппаратном совещании в акимате Костаная. 

В этот сезон на улицах Костаная трудились 350 человек. По словам акима областного центра Марата Жундубаева, зарплата в 60 000 низкая для работающих молодых людей в отряде «жасыл ел».

«Можно ли поднять зарплату? У нас минимальная зарплата будет 85 тысяч тенге.  Молодые люди, которым 19-20 лет работать за 60 000 тенге, я думаю, нет заинтересованности, интереса не будет. Молодой человек должен прийти поработать и заработать. Он готовится в течение лета и хочет себе что-то купить. 120 тысяч тенге получить за два месяца и  что он купит себе? Я знаю в других областях выше зарплаты в «Жасыл ел». Если от нас добавить, давайте посмотрим, как это сделать. Если большая армия таких молодых людей будет, это хорошо. Если решить вопрос с зарплатой, то и будут работать на 100%», — заключил аким Костаная Марат Жундубаев.

 

 

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