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Работать над реализацией задач. Какие поручения дал аким Костанайской области?

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Работать над реализацией задач, поставленных Президентом в послании к народу Казахстана, и провести активную работу по разъяснению его ключевых аспектов. Такое поручение аким Костанайской области дал сегодня участникам заседания областного актива. Представители агропромышленного сектора, социальной сферы и местного самоуправления выступили с докладами и своим видением решения поставленных в Послании задач.

На заседании областного актива, под председательством Архимеда Мухамбетова, сегодня детально рассмотрели ключевые аспекты ежегодного Послания президента страны к народу Казахстана. Глава региона заслушал ряд спикеров, представителей разных сфер и отраслей. К примеру, Кайрат Маишев отметил, что развитие инвестпроектов, реализуемых в регионах, занимает особое место в секторе экономики. Так благодаря поддержке государства, реализуемый инвестпроект на бройлерной птицефабрике позволил создать новые рабочие места, а также увеличить долю продукции отечественного производства

«Большой поддержкой стало выделение из местного бюджета 1,9 млрд тенге на удешевление стоимости затрат на корма для сельхозживотных. Целиком и полностью поддерживаем инициативу президента страны по внедрению понятного всем и прозрачного механизма субсидирования. Свои предложения мы обсуждаем в отраслевом Союзе птицеводов, НПП «Атамекен», доносим до руководства Министерства сельского хозяйства», — говорит генеральный директор ТОО «POULTRY AGRO» Кайрат Маишев.

Солидарен с ним и еще один аграрий. По словам Андрея Двуреченского, уделяемое государством внимание вопросам аграрного сектора важно. Он подчеркнул и актуальность отмеченного в Послании президента вопрос ценообразованя.

«Должна быть ответственность, защита интересов потребителей, особенно социально-уязвимых слоев населения. Считаем очень правильной мысль главы государства — начинать мониторинг цепочки ценообразования непосредственно от товаропроизводителя. На мой взгляд, здесь будут учтены и интересы товаропроизводителя, потому что ниже себестоимости он не может реализовывать свою продукцию, а стоимость различных посреднических услуг должна снизиться до разумного уровня», — отметил директор ТОО «Львовский колос» Житикаринского района Андрей Двуреченский.

В Послании президент призвал и решать реальные потребности граждан через бюджет народного участия, при этом увеличив его долю в десять раз. Сегодня уже созданы условия и по формированию профессионального гражданского сектора, совершенствуется законодательство в сфере государственного социального заказа. Большой поддержкой в данной работе, по мнению Динары Утебаевой, может стать разработка механизма поддержки гражданских инициатив в сельской местности.

«Хотелось бы отметить, что в нашей области уже есть положительный опыт в данном направлении. Только в текущем году через ресурсные центры, мы поддержали 29 инициатив сельских НПО, а также дополнительно привлекли 14 представителей бизнеса для реализации социальных проектов», — говорит председатель ОФ»Гражданский альянс по Костанайской области ГРИН» Динара Утебаева.

Заслушав доклады спикеров, и обсудив задачи, поставленные главой государства, аким области отметил, что впереди предстоит большая работа по их реализации.

«Впереди нас ждет масштабная работа по их реализации и в первую очередь мы должны правильно выстроить план действий по разъяснению Послания. В ближайшее время будет доведен Национальный план по реализации Послания. Сегодня премьер-министр провел заседание правительства, где до всех органов — центральных, местных, исполнительных органов довел поручения», — подчеркнул глава области Архимед Мухамбетов.

Глава региона также отметил, что необходимо усилить информационно-разъяснительную работу через средства массовой информации и соцсети. Чтобы в условиях пандемии доступ к информации изложенной в Послании был у каждого жителя области.

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