Факт гибели работника прокомментировала пресс-служба АО «ССГАО».



22 ноября на территории АО «Качары Руда» произошло ДТП, в результате которого водитель вахтовой машины, начав движение и совершая маневр возле административно-бытового корпуса, допустил наезд на другого водителя вахтового автомобиля.

Сотрудник получил травмы, не совместимые с жизнью.

«Коллектив и руководство АО «Качары Руда» выражают соболезнование семье погибшего и окажет всю необходимую поддержку. По факту случившегося проводится расследование»,- говорится в сообщении.

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