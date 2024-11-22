Факт гибели работника прокомментировала пресс-служба АО «ССГАО».
22 ноября на территории АО «Качары Руда» произошло ДТП, в результате которого водитель вахтовой машины, начав движение и совершая маневр возле административно-бытового корпуса, допустил наезд на другого водителя вахтового автомобиля.
Сотрудник получил травмы, не совместимые с жизнью.
«Коллектив и руководство АО «Качары Руда» выражают соболезнование семье погибшего и окажет всю необходимую поддержку. По факту случившегося проводится расследование»,- говорится в сообщении.