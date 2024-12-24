Происшествие в Рудном прокомментировала пресс-служба АО «ССГПО».

В цехе рудоподготовки и обогащения АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» произошел несчастный случай.

При ремонте вагоноопрокидывателя слесарь-ремонтник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Коллектив и руководство АО «ССГПО» выражают соболезнование семье погибшего. Им будет оказана необходимая помощь. По факту случившегося проводится расследование.

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