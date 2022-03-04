Работникам какой сферы в Казахстане платят по 890 тысяч тенге в месяц

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В четвёртом квартале ушедшего года номинальная зарплата в Казахстане составила 275,6 тысяч тенге. Это на 18,2% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.
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Индекс реальной зарплаты составил 8,7% к четвёртому кварталу 2020 года, передает informburo.kz
По уровню зарплаты лидировали Атырауская (420,4 тысячи тенге в месяц), Мангистауская (382,4 тысячи тенге) области, Нур-Султан (391,4 тысячи тенге), Алматы (329,1 тысячи тенге).
«Сфера водного транспорта является самой доходной в стране: средняя зарплата равна 890,7 тысячи тенге», – добавили в министерстве.
В последнем квартале года количество работающих удалённо по республике сократилось на 16,1 тысячи человек по сравнению с третьим кварталом, составив 24,4 тысячи человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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