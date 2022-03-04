Работникам какой сферы в Казахстане платят по 890 тысяч тенге в месяц

В четвёртом квартале ушедшего года номинальная зарплата в Казахстане составила 275,6 тысяч тенге. Это на 18,2% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Индекс реальной зарплаты составил 8,7% к четвёртому кварталу 2020 года, передает informburo.kz

По уровню зарплаты лидировали Атырауская (420,4 тысячи тенге в месяц), Мангистауская (382,4 тысячи тенге) области, Нур-Султан (391,4 тысячи тенге), Алматы (329,1 тысячи тенге).

«Сфера водного транспорта является самой доходной в стране: средняя зарплата равна 890,7 тысячи тенге», – добавили в министерстве.

В последнем квартале года количество работающих удалённо по республике сократилось на 16,1 тысячи человек по сравнению с третьим кварталом, составив 24,4 тысячи человек.

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