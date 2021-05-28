Работников культуры чествовали в Костанае

Нагрудные знаки, почетные грамоты и денежные премии — в Костанае чествовали работников культуры всей области. В торжественной обстановке в стенах «Жастар Сарайы» прошла церемония награждения. Не смотря на то, что для людей творчества год выдался не простым, они не растеряли навыки, и приспособились работать в новом формате.

Нагима Хасанова приехала из Денисовского района, она руководитель отдела культуры. Признается, что их сегодняшние достижения — это результат совместной, командной работы. И не смотря на тяжелый пандемийный год, все работники культуры района быстро адаптировались к новому формату проведения мероприятий

«Любой человек хочет хлеба и зрелищ, мы имеем такой девиз свой , поэтому работники библиотек, музеев, дома культуры изыскивают новые формы для нас сейчас стали понятны новые формы в формате онлайн, если раньше мы работали в формате офлайн глаза в глаза , то сейчас мы можем разместить свои мероприятия в соц сетях, и нашими зрителями являются не только зрителя нашего района, и жители области и республики и зарубежья «, — говорит руководитель отдела культуры Денисовского района.

На торжестве с поздравлениями выступила заместитель акима Костанайской области — Бахыт Есимова. Она отметила, что не смотря на пандемию, финансирование сферы культуры не останавливалось ни на день, и никого из работников не отправляли в отпуск без содержания.



«Культура — это отражения уровня развития страны. Это тот механизм который сохраняет, производит и транслирует поколениям духовные ценности, культурные нормы, творческие достижения и другие культурные элементы. Сфера культуры имеет много общего с другими культурами, но она особенная , потому что здесь особенные талантливые люди», — отметила в своей речи заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова

Нагрудным знаком наградили сегодня Галину Неверову — заведующую труппой областного кукольного театра. Работает там она уже на протяжении 9 лет, рассказывает, что их маленький зритель тоже скучал за живыми представлениями



«У нас очень интересная работа и в любых условиях мы научимся работать, главное чтобы нас ждал зритель, смотрел наш спектакль и радовался.Мы стараемся делать побольше спектаклей , раньше на выходных мы делали в 12 , а сейчас мы в 12 и в 2 показываем, чтобы желающие все смогли посмотреть «, рассказывает Галина Неверова

В целом награды в честь профессионального праздника получили 38 работников культуры Костанайской области.

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