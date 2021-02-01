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Работодатели будут платить 42 500 за нетрудоустройство инвалидов

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Работодатели в Казахстане должны будут платить взносы за нетрудоустройство инвалидов. Такие нормы планируют ввести в новый законопроект по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, передает zakon.kz.

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов сообщил, что для лиц с инвалидностью на предприятиях устанавливаются квоты от 2 до 4%, но исполняется это условие малоэффективно.

Предприятия говорят: у нас нет возможности создать рабочее место для лиц с инвалидностью. Поэтому мы изучили опыт зарубежных стран. В таких случаях есть отдельная компенсационная выплата. Это в организациях, неподходящих для лиц с инвалидностью. Они могут не создавать рабочие места, но компенсировать эти затраты должны, — отметил глава Минтруда на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса.
Данную норму планируют ввести в 2023 году. Сумма взноса составит 42 500 тенге, которую нужно будет оплатить в Государственный фонд социального страхования.

За счет этих аккумулированных средств мы будем создавать условия в тех организациях, где возможно работать лицам с инвалидностью. В какой-то мере мы будем возмещать затраты по созданию этих рабочих мест. Возможно, будем рассматривать вопросы субсидирования заработных плат. Эта норма в основном направлена на то, чтобы лица с инвалидностью больше вовлекались в общество и не ущемлялись их права, — уточнил он.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов дополнил, что в рамках презентованного законопроекта речь идет о компенсации на предприятиях без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда.

Компенсационные выплаты действуют с 2016 года. 35% предприятий уже выполняют эту квоту. Но для стимулирования 65% оставшихся мы даем не только возможность штрафа, но и предоставляем возможность альтернативной выплаты компенсаций как социальной ответственности предприятий. То есть квота есть, штраф есть, но альтернативного выбора у самого работодателя нет. Поэтому мы завершили разработку атласа профессий, чтобы работодатель знал, куда трудоустраивать инвалида. С другой стороны, мы ему даем возможность нести социальную ответственность, — пояснил вице-министр.
Ранее глава Минтруда рассказал о новых пособиях для инвалидов.

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