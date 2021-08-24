Уже более пяти миллионов граждан получили оба компонента вакцины от коронавируса. Свыше шести миллионов успели привиться первой дозой. Медики сообщили, что наибольший наплыв пациентов, желающих получить прививку, был в середине августа. Возможно, это связано с предстоящими проверками на рабочих местах. Но уже сейчас многие граждане признаются, что ставят вакцину прежде всего ради защиты от вируса. А в Национальной палате предпринимателей так же, как и в Департаменте эпидконтроля, сообщили, что до сих пор не известно, по какому алгоритму будут проводиться эти проверки.

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В Казахстане прививки получили уже 95% сотрудников в сфере торговли и общепита, а их в республике более пяти тысяч. Нариман Абильшаиков, зампредседателя палаты предпринимателей «Атамекен», сказал, что пока нет информации о том, как будут проходить проверки мониторинговых групп.

«Либо паспорт вакцинации – с ним ладно, ещё более или менее ситуация понятна – а если человек переболел, и у него есть антитела, как быть такой категории лиц? И те, кто имеет медотвод, как они будут оправдывать свое нахождение на предприятии, ещё, к сожалению, нам не понятно», – сказал он.

Напомним, 20 августа министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что критическая масса населения в Казахстане уже привилась. К 1 сентября в правительстве планировали вакцинировать против Covid-19 10 млн человек, то есть всё подлежащее иммунизации население, но теперь рассчитывают достичь этого показателя в сентябре-октябре.