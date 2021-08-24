С начала сентября должны стартовать проверки организаций Казахстана на предмет вакцинации работников. За допуск на работу лиц без вакцинации работодателей могут привлечь к административной ответственности. Но пока не ясно, как будут проходить проверки, сообщает informburo.kz со ссылкой на «31 канал».

Уже более пяти миллионов граждан получили оба компонента вакцины от коронавируса. Свыше шести миллионов успели привиться первой дозой. Медики сообщили, что наибольший наплыв пациентов, желающих получить прививку, был в середине августа. Возможно, это связано с предстоящими проверками на рабочих местах. Но уже сейчас многие граждане признаются, что ставят вакцину прежде всего ради защиты от вируса. А в Национальной палате предпринимателей так же, как и в Департаменте эпидконтроля, сообщили, что до сих пор не известно, по какому алгоритму будут проводиться эти проверки.

Читайте также: Мамин поручил ввести послабления для участников Ashyq

В Казахстане прививки получили уже 95% сотрудников в сфере торговли и общепита, а их в республике более пяти тысяч. Нариман Абильшаиков, зампредседателя палаты предпринимателей «Атамекен», сказал, что пока нет информации о том, как будут проходить проверки мониторинговых групп.

«Либо паспорт вакцинации – с ним ладно, ещё более или менее ситуация понятна – а если человек переболел, и у него есть антитела, как быть такой категории лиц? И те, кто имеет медотвод, как они будут оправдывать свое нахождение на предприятии, ещё, к сожалению, нам не понятно», – сказал он.

Напомним, 20 августа министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что критическая масса населения в Казахстане уже привилась. К 1 сентября в правительстве планировали вакцинировать против Covid-19 10 млн человек, то есть всё подлежащее иммунизации население, но теперь рассчитывают достичь этого показателя в сентябре-октябре.