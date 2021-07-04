Работу двух министерств Казахстана признали неудовлетворительной

Комитет партийного контроля Nur Otan признал неудовлетворительной работу Министерства труда и социальной защиты и Министерства национальной экономики в рамках программы «Еңбек», передает Tengrinews.kz.

По словам члена Комитета, депутата Мажилиса Алии Абсеметовой, на реализацию программы за последние четыре года из республиканского бюджета было выделено порядка 600 миллиардов тенге, однако целевые индикаторы программы не только перекликаются, но и зачастую дублируют друг друга, что приводит к распылению бюджетных средств.

Кроме того, членами Комитета были изучены факты, когда граждан принимают на работу только на бумаге. В 2019 году было выявлено 118,8 тысячи фиктивно трудоустроенных граждан, или 31 процент от общего количества трудоустроенных на постоянные рабочие места.

«К примеру, работодатели увольняют своих работников и трудоустраивают их же через центры занятости на социальные рабочие места. В результате люди продолжают работать как и раньше, но государство субсидирует 35 процентов от их заработка, тем самым снимая ответственность и затраты с работодателя», – сказала Абсеметова.

С развитием массового предпринимательства тоже не все гладко. По информации Комитета партийного контроля, органами прокуратуры установлен 341 факт необоснованной выдачи кредитов на 1,3 миллиарда тенге, 180 фактов нецелевого использования бюджетных кредитов на сумму 555,3 миллиона тенге.

«Значительная часть предпринимателей сразу после получения бюджетных кредитов приостанавливают свою деятельность. Более того, в результате отсутствия надлежащего контроля люди за счет бюджетных кредитов рефинансируют займы в других банках, покупают недвижимость и автомобили», – заявила Абсеметова.

Эффективность молодежной практики в рамках программы «Еңбек» также оставляет желать лучшего. Из общего числа обученных за счет бюджета по специальности трудоустраивается только 25 процентов.

В целом, по словам председателя Комитета, депутата Мажилиса Артура Платонова, в такой важнейшей сфере, как обеспечение занятости, фактов безответственности и бюрократизма не перечесть.

«Должностные лица центральных и местных органов власти, ответственные за эту сферу, зачастую в погоне за показателями перестают видеть реальную картину, которая иногда кардинально отличается от их красивых «нарисованных» отчетов», – подчеркнул Артур Платонов.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов сообщил, что за последние четыре года в рамках программы «Еңбек» на постоянную работу было трудоустроено более 1,4 миллиона человек, число неформально занятых сократилось на 400 тысяч человек, а уровень безработицы держится на уровне 4,9 процента. Министр также рассказал о проводимых ведомством мерах по совершенствованию госпрограммы.

«Для борьбы с фактами фиктивного трудоустройства с мая этого года регистрация в качестве безработного, заявки на получение бюджетного кредита и прочие услуги оказываются в онлайн-формате через электронную биржу труда. А чтобы способствовать трудовой мобильности граждан, размер субсидий на переезд был увеличен с 35 до 70 МРП», – сказал министр.

По итогам заседания Комитет партийного контроля постановил признать работу Министерства труда и Министерства национальной экономики в части реализации программы «Еңбек» неудовлетворительной. К партийной ответственности рекомендовано привлечь вице-министра труда Ержана Биржанова в форме «предупреждение», а также применить партийное взыскание в форме «замечание» к руководителям Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Асем Джунуспековой и Туркестанской области Асие Темирбаевой.

Кроме того, Комитет рекомендовал министерствам разработать и утвердить методику оценки программы занятости, провести ее обсуждение в экспертных и научных кругах и обеспечить ежегодную публикацию результатов реализации программы в открытом доступе.

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