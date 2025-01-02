По прогнозам РГП «Казгидромет» из-за ухудшения погодных условий (туман, метель, гололед), закрыли и ограничили движение автотранспорта сразу в нескольких областях, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях и Улытауской областях Казахстана закрыли движение для всех видов автотранспорта, а также ограничили движение для грузового и общественного транспорта.

Поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток;

Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

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