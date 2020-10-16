Работу по программе «Еңбек» обрели больше 2 тысяч жителей Костанайского района

Больше 2 тысяч жителей Костанайского района смогли обрести работу благодаря реализации государственной программы «Еңбек». Часть людей прошли краткосрочные курсы по обучению новой специальности, другие трудоустроились через центр занятости, а кто-то и вовсе открыл собственное дело,передает alau.kz

Начинающие предприниматели, медсестры и дворники. Каждый из них однажды столкнулся с безуспешным поиском работы. Кто-то из-за отсутствия опыта, кто-то по причине карантина. И может быть эта общая на всех история продолжалась бы еще долгие месяцы, но помогла гос.программа «Еңбек».

«Я обратилась в центр занятости населения Костанайского района и мне предложили работу в нашем реабилитационном центре. Чему я очень рада. Спасибо большое им»,- сказала Татьяна Руденко, мед.сестра реабилитационного медицинского центра в городе Тобыл.

Так просто и без лишних слов история Татьяны повторяется в устах многих жителей Костанайского района, независимо от их возраста и рода занятий. Гос.программа трудоустройства открыла возможность практически каждому. В результате в 2020 году постоянную работу обрел 1181 житель района, и еще 285 человек устроились на временные места. Кроме того, 113 человек обучились по программе «Бастау-бизнес» и смогли начать свое дело, даже не выходя из дома.

«Выдано 68 грантов на сумму 37 780 000 тенге на реализацию новых бизнес-идей в размере 200 МРП, из них 42 гранта было получено на развитие животноводства и 26 на реализацию бизнеса в сфере услуг. Из них 15 человек молодежь до 29 лет, 19 человек – члены многодетных и малообеспеченных семей»,- сообщил Абай Кожахметов, специалист центра занятости Костанайского района.

По программе «Еңбек» на общественные работы в районе направили около 200 человек. Социальные рабочие места заняли порядка 30 местных жителей, а пройти молодежную практику смог 51 житель Костанайского района. Также благодаря реализации гос.программы здесь смогли обеспечить работой переселенцев из Шымкента, Нур-Султана и Туркестанской области. Всего в этом году в Костанайский район по программе «Еңбек» прибыли 4 казахстанские семьи в составе 22 человек.

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