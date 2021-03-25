Работу спецЦОНов восстановили после сбоя

В пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили о восстановлении работы сервисов МВД в спецЦОНах, передает Tengrinews.kz.

«Сообщаем о восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОНов соответственно. Напоминаем, что в связи с недоступностью сервисов КАП (Комитета административной полиции. — Прим.) МВД оказание услуг в спецЦОНах временно было приостановлено. В настоящий момент технические неполадки устранены, автоЦОНы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

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