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Работу спецЦОНов восстановили после сбоя

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В пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили о восстановлении работы сервисов МВД в спецЦОНах, передает Tengrinews.kz.

«Сообщаем о восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОНов соответственно.

Напоминаем, что в связи с недоступностью сервисов КАП (Комитета административной полиции. — Прим.) МВД оказание услуг в спецЦОНах временно было приостановлено. В настоящий момент технические неполадки устранены, автоЦОНы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

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