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Работы по реконструкции Аркалыкской ТЭЦ отстают от графика. Рабочим предстоит трудиться в 2-3 смены

Этой осенью должна завершиться реконструкция Аркалыкской ТЭЦ. Однако подрядчики сообщают, что из-за погодных условий им не удалось выполнить все запланированные на прошедшую зиму работы. Теперь на ТЭЦ регистрируют небольшое отставание от графика, передает alau.kz

Будущий отопительный сезон жители Аркалыка могут встретить с обновленной ТЭЦ. Станция, которая раньше вырабатывала тепло благодаря мазуту, теперь переходит на уголь. Для этого здесь проводят реконструкцию, которая началась еще в конце 2019 года. И за прошедшие 16 месяцев рабочим удалось добиться многих результатов.

«Главный корпус: основные металлоконструкции, обшивка закончены, окна уже стоят. Идет сейчас монтаж котлоагрегата №3. Котлоагрегат №4, №5 закончен монтаж. По третьему котлоагрегату — к концу мая закончится монтаж»,- доложили акиму области Архимеду Мухамбетову на объекте реконструкции Аркалыкской ТЭЦ.

Правда сделать могли и больше. Это признают и сами подрядчики. Отставание от графика произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Этой зимой проводить работы на ТЭЦ возможным не представлялось. Нагонять пришлось только после того, как сошел снег. К примеру, за прошедшие 20 дней рабочие уже успели смонтировать из металлоконструкций углеподачу и основное оборудование для насосной станции. Но сделать остается еще многое. А потому с 10 мая монтажники приступят к работе в 2 смены. Хотя, по мнению акима области Архимеда Мухамбетова, в некоторых случаях нагрузку на рабочих придется увеличить еще больше.

«Надо переходить где-то в 3 смены. Понятно, что высотные работы, тяжелые работы ночью нельзя — какие-то могут быть последствия негативные. А где возможно надо работать. Ничего страшного»,- сказал Архимед Мухамбетов.

Идти на такие меры заставляют поставленные сроки. Реконструкция ТЭЦ должна быть завершена к октябрю этого года. Но за 2-3 недели до официальной сдачи объекта нужно успеть провести пуско-наладочные работы и наглядно увидеть, как обновленная ТЭЦ покажет себя в деле. Как сообщили подрядчики, до 20 мая в Аркалык прибудет всё недостающее оборудование для котлоагрегатов, и за летний период его останется только смонтировать. Помимо этого в 2021 году на ТЭЦ запланировано проведение ремонта дымовой трубы. Датой завершения всех работ выбрано 1 октября. С этого момента ТЭЦ должна перейти к отоплению углем, на закупку которого областным бюджетом уже выделены средства. Это порядка 500 млн тенге для приобретения 48 тысяч тонн угля.

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