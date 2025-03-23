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Работы по устройству отводного канала в районе Костанайской области не завершены

— Сегодня, 13:28
Изображение для новости: Работы по устройству отводного канала в районе Костанайской области не завершены

Согласно информации акимата Карасуского района, на данный момент работы по устройству отводного канала не завершены, однако проект продолжается в соответствии с установленными планами и сроками, сообщает оперштаб области.

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Сам проект получил положительное решение государственной экспертизы. На данном этапе ведутся работы по укреплению вала.

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Фото оперштаба области

Протяженность прохода воды до реки Кундузды составила 14,2 км, глубина канала достигает 13,7 м, а ширина — 46 м. Эти параметры обеспечивают эффективное управление водными потоками и надежное отведение воды в случае паводков.

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Фото оперштаба области

Согласно расчетам Департамента ДЧС объем воды по каналу составляет около 1 054 080 м3/сутки.
По состоянию на 22.03.2025 г. по каналу отведено порядка 500 млн. м3 по расчетам Департамента ДЧС.

Напомним, в Карасуском районе в результате весеннего паводка 2024 года произошло слияние озер, общая площадь которых составляет 621,7 кв.км. Поэтому было принято решение строительства отводного канала для предотвращения паводковых явлений и улучшения водоотведения в районе.



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