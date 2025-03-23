Согласно информации акимата Карасуского района, на данный момент работы по устройству отводного канала не завершены, однако проект продолжается в соответствии с установленными планами и сроками, сообщает оперштаб области.

Сам проект получил положительное решение государственной экспертизы. На данном этапе ведутся работы по укреплению вала.

Протяженность прохода воды до реки Кундузды составила 14,2 км, глубина канала достигает 13,7 м, а ширина — 46 м. Эти параметры обеспечивают эффективное управление водными потоками и надежное отведение воды в случае паводков.

Согласно расчетам Департамента ДЧС объем воды по каналу составляет около 1 054 080 м3/сутки.

По состоянию на 22.03.2025 г. по каналу отведено порядка 500 млн. м3 по расчетам Департамента ДЧС.

Напомним, в Карасуском районе в результате весеннего паводка 2024 года произошло слияние озер, общая площадь которых составляет 621,7 кв.км. Поэтому было принято решение строительства отводного канала для предотвращения паводковых явлений и улучшения водоотведения в районе.

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