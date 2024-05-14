Радоница-2024: что можно и что нельзя делать в этот день?

14 мая в нашей стране православные христиане отмечают Радоницу. Так называется день первого (после Пасхи) общецерковного поминовения усопших, рассказывает atkarskgazeta.ru

Радоница или Радуница происходит от слова «радость», потому что празднование этого дня приходится на девятый день после Пасхи, когда люди делятся с усопшими родственниками радостью о воскрешении Иисуса Христа.

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Что можно и что нельзя делать на Радоницу?

Домашними работами в день Радоницы можно заниматься, но они не должны мешать посещению церкви и кладбища. Работать в огороде обычно не принято. Конечно же, нельзя ругаться и проводить Радоницу в ссорах и обидах. Этот день следует провести в молитвах.

В Радоницу обязательно поминают умерших и молятся за них. В Родительский день принято посещать церковь. Обычно с вечера в церковь подают поминальные записки с именами усопших родственников.

Затем следует посетить кладбище и помянуть родственников. Однако здесь под этим имеется ввиду не поминальная трапеза, которая не имеет отношения к христианству и восходит к древним культам. Ни в коем случае нельзя пить спиртное. Лучшее, что можно сделать для умершего близкого человека – помолиться за его душу. В Радоницу лучше вообще отказаться от распития алкоголя.

Провести уборку у могилы можно до Радоницы. Однако в предпасахльный период и на саму Пасху верующие не посещают кладбище.

Еду лучше не оставлять возле могил, а раздать ее бедным и нуждающимся людям. В Родительский день принято оказать помощь и подаяния.

Скромную поминальную трапезу в тесном семейном кругу можно устроить дома. Застолье желательно провести тихо и без излишеств. Чаще всего в этот день на стол подают блины, кутью и то блюдо, которое больше всего любил усопший. За столом лучше обсуждать человека, по которому проводят поминки – его лучшие поступки и истории о нем.

Венчаться на Радоницу нельзя – по вторникам Таинство Венчания не проводится. А вот пройти регистрацию в ЗАГСе и устроить посиделки с друзьями можно.

Точно так же можно и отметить день рождения, если он выпал на Радоницу. Ведь это не день скорби. Просто перед празднованием нужно вспомнить усопших и помолиться о них.

Погодные приметы

Заморозки в ночь на Радоницу – к скудному урожаю.

Багряное небо утром – к дождливой и ветреной погоде.

Грачи – к теплому и солнечному лету.

Новолуние на Радоницу обещает щедрый урожай.

Добрые вести обещает дождливый день.

В народе есть поверье о том, что омовение дождевой водой на Радоницу обещает красоту и здоровье на долгие годы.

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