Радоница. Записки с именами усопших просят отправлять через Whatsapp

Жителей области просят не посещать кладбище в родительский день, который завтра наступит у православных христиан. Это необходимо, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, передает alau.kz

Информацию прокомментировали в управлении по делам религии региона.

«Во-первых, как сказал глава Русской православной церкви Казахстана митрополит Казахстанский и Астанайский Александр отменяется поминальное богослужение на кладбищах. Во-вторых, они будут проводиться в закрытом режиме без участия прихожан в храмах православной церкви Казахстана,»- сообщил Жанболат Умбетов, руководитель управления по делам религии акимата Костанайской области.

Между тем жители региона могут подать списки усопших, чтобы их озвучили во время богослужения. Но сделать это можно только в электронной форме. Приходить в церкви не нужно.

Списки можно подать на официальном сайте Костанайской и Рудненской епархии kst-eparhiya.kz либо передать по номерам церквей региона. Whatsapp номер Константино-Еленинского собора, где будут приниматься списки 8-705-109-35-80.

Также жителям области напомнили, что за нарушение режима чрезвычайного положения и действующего карантина, предусмотрен штраф.

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