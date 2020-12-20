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Радужное гало заметили костанайцы

www.alau.kz

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Жители Костаная заметили над городом радужное гало. Фотографию явления нам прислал наш читатель. 

«Вот это явление! Очень необычно и красиво», — написал автор фото.

Гало – это атмосферное оптическое явление, природа которого – дисперсия света в кристаллах льда. Физики отмечают, что существуют сотни разных видов гало. Яркое кольцо появляется вокруг источника света – обычно это Солнце или Луна. Иногда, однако, оно встречается и вокруг других мощных источников, например уличных огней.

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