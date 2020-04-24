Рахимжан Кошкарбаев — Память о Великой Отечественной войне

Рахимжан Кошкарбаев 1924-1988 г.г. уроженец Акмолинской области. Лейтенант 674 сп 150 сд 1-Белорусский фронт. 30.04.1945 года совместно с рядовым Г.Булатовым во время штурма Берлина одним из первых водрузили Красное Знамя на фасаде здания Рейхстага. Награжден: Народный Герой РК, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-ст. боевыми медалями.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.