Районной больнице в Костанайской области подарили аппарат ИВЛ

В рамках акции «Біз Біргеміз» заместитель директора ТОО «Тойсай» Ахмет Садыков подарил провизорному отделению Узункольской районной больницы аппарат ИВЛ стоимостью 15 млн тенге.

Вручение медицинского оборудования прошло с участием акима Узункольского района Талгатбека Даирова, который от лица жители района поблагодарил мецената за оказанную помощь.

Отметим, что с первых дней, как пандемия добралась до Казахстана, отдельные узункольские сельхозтоваропроизводители, предприниматели и просто неравнодушные жители внесли пассильную помощь в приобретении необходимого медицинского оборудования для лечения пневмонии и коронавируса.

«Данный аппарат имеет батарею, поэтому его можно использовать как транспортировочный. Он работает в разных режимах вентиляции легких. Аппарат с русифицированным интерфейсом, отвечает современным требованиям», — рассказал главный врач районной больницы Амиржан Бакытжанов.

Кроме этого, глава крестьянского хозяйства «Обаған ауылы» Болат Карабаев и глава крестьянского хозяйства Ахметхан Иржанов закупили гематологический анализатор на общую сумму 3 млн.тенге районной больнице.

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