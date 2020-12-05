Районы заказывают ёлки. В преддверии новогодних праздников в Костанайской области усилена охрана леса

В преддверии новогодних праздников в Костанайской области усилена охрана леса. На трассах созданы контрольные посты, а по периметру леса работают 68 мобильных групп. Специалисты намерены не допустить незаконной вырубки елей. Но если такое случится, то нарушителю может грозить даже уголовная ответственность, передает alau.kz

Меньше месяца осталось до любимого праздника всех детей и многих взрослых — Нового года. И главным атрибутом этого праздника по закону считается пышная, зеленая ель. Вот как раз на ее защиту в лесных хозяйствах области приступили специалисты.

«В преддверии новогодних праздников работа по охране и защите лесов у нас усилена. Это связано, конечно, с незаконной вырубкой елок на новогодние праздники. Сразу хотелось бы предупредить, что усилена ответственность за незаконную рубку», — рассказал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Саят Жусипбеков.

Саят Жусипбеков указал, что за одно срубленное дерево ущерб составляет 15 МРП, это 41670 тенге и если деревьев было срублено на 100 МРП, то есть больше 7, то нарушителю грозит уголовная ответственность. В прошлом году к административной ответственности было привлечено 2 человека. Следят за сохранностью зеленых насаждений 68 мобильных групп, а на трассах области создано 16 передвижных контрольных постов.

«Реализация елок в лесхозах у нас запрещена. Согласно приказа комитета лесного хозяйства и животного мира, мы можем выдавать только для проведения культурных мероприятий, общественных мероприятий по заявкам государственных учреждений и общественных организаций», — пояснил Саят Жусипбеков.

Как известно, проведение культурно-массовых мероприятий у нас под запретом, из-за не простой эпидемиологической ситуации. Тем не менее, заявки в управление природных ресурсов уже поступают и снижения заказов из-за карантина нет. Обычно заявки принимаются до 20 декабря. К примеру, акимат Мендыкаринского района уже заказал 100 новогодних деревьев, Узункольского -50, Федоровского -10, Костанайская и Рудненская епархия 20 штук, поступил заказ из Северо-Казахстанской области. Кроме того, заказ оставили некоторые районные отделы образования. Кто-то берет для детских домов, кто-то для школ, садиков, а кто-то для установки на площади. В управлении образования отметили, что в школах и садах не будет новогодних утренников и мероприятий, а елки приобретаются для создания праздничного настроения у детей. А в областном акимате указали, что решение о запрете на проведение новогодних мероприятий в госучреждениях вынесли только по городу, что касается районов оперативный штаб еще не принял решение.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.