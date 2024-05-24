Рак молочной железы молодеет. Более 2,5 тысяч женщин стоит на учете в Костанайской области

Врачи отмечают, что бывают случаи, что к ним с такой проблемой приходят совсем юные девушки. Ну а среди детей, говорят специалисты, наиболее распространенным онкологическим заболеванием является острый лейкоз.

В Костанайской области в структуре онкологических заболеваний рак молочной железы занимает лидирующее место. Ежегодно, тысячи женщин обращаются к специалистам с этим диагнозом. В настоящее время 2730 пациенток имеют злокачественную опухоль в области груди. Каждый год это число растет.

«Мы видим, что пациентов становится, и больше становится пациентов молодого? так скажем возраста, женщины, девушки. Если, к примеру, в 2019 году категория пациентов от 30 до 40 лет было 2 случая, то в 2023 году стало 19 случаев», — сообщил заведующий хирургическим отделением №2 Костанайской городской онкологической многопрофильной больницы Малхаз Моларишвили.

Бывали случаи когда с раком молочной железы сталкивались девушки 24-25 лет. Согласно рекомендациям специалистов, женщины в возрасте от 40 до 70 лет должны проходить скрининг раз в два года. Однако, не все соблюдают эти правила. Кто-то попросту боится услышать страшный диагноз.

«В этом году мы уже провели где-то, из всего запланированного объема 43%, от всего запланированного объема. И выявили мы 42 пациента с раком молочной железы, при чем из этих 43% — 50% пациенты с 1 стадией», — отметил врач.

Исходя из своей практики, заведующий добавил, что чем раньше пациент узнает о своем диагнозе на начальной стадии, тем у него больше шансов на скореешее выздоровление. А это примерно 90%. Если говорить о детях, то среди них самым распространенным онкозаболеванием из года в год остается острый лейкоз, то есть рак крови.

«По Казахстану ежегодно регистрируется от 500 до 600 новых случаев злокачественных новообразований, первичных я имею ввиду. Эта статистика ежегодно варьируется от 500 до 600 детей. На сегодняшний день по области на учете стоит с злокачественными образованиями порядка 120 детей, ежегодно от 10 до 15 новых случаев злокачественного образования регистрируется каждый год», — говорит врач-гематолог Костанайской детской областной больницы Роман Шиналиев.

Специалисты напомнили, что в нашей стране уже много лет действует национальная программа скринингов, где как женщины, так и мужчины могут пройти бесплатную диагностику организма на выявление онкозаболеваний.

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