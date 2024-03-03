Рамадан: священный месяц, дата начала 2024 в Казахстане

Рамадан представляет собой период внутреннего обдумывания и преданности Богу. В течение этого месяца мусульмане фокусируют свое внимание на вере, стремясь освободиться от повседневных забот. Отказ от обычных человеческих потребностей и избыточных удовольствий во время поста считается возможностью подтвердить силу своей веры, развивать самоконтроль и способствовать духовному очищению.

Когда начнутся Рамадан и ораза

В 2024 году один из главных и священных месяцев у мусульман начнется 11 марта и продлится до 9 апреля (30 дней). В течение месяца верующие будут поститься — соблюдать строгий пост ораза. Он подразумевает отказ от воды, еды и интимных отношений от наступления утреннего намаза до наступления вечернего. Пост начинается рано утром примерно за два часа до рассвета и заканчивается вечером после захода солнца.

10 апреля верующие отметят праздник Ораза айт.

Кому нельзя держать пост во время Рамадана

От поста во время Рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и престарелые люди, дети младше семи лет, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам, — например, воины и путешественники.

Когда Қадір түні

Ночь предопределения (Кадыр тун/Қадір түн) выпадает на 5-6 апреля 2024 года.

Во время Қадір түні лучше не спать как можно дольше. Цель — не просто бодрствовать, а совершать молитвы и пожелания, прощать тех, кто причинил вам боль, молиться, давать милостыню и стремиться к добру. Эту ночь проводят дома или в мечети.

Что нельзя делать во время Рамадана

Во время Рамадана соблюдается пост, и соблюдающие его мусульмане должны воздерживаться от определенных действий с рассвета до заката солнца. Вот несколько важных запретов во время Рамадана:

Пища и питье. В течение дневного света мусульмане воздерживаются от приема пищи и питья.

Курение. Курение также считается нарушением поста в течение дня в Рамадан.

Негативные поступки. Важно избегать негативных поступков, таких как ложь, клевета, ругательства и другие вредные действия.

Сексуальные отношения. Воздержание от сексуальных отношений с партнером в течение дня входит в правила Рамадана.

Злословие и агрессия. В этот священный месяц важно избегать злословия, агрессии и других негативных проявлений.

Тщеславие и праздная болтовня. Мусульманам рекомендуется воздерживаться от тщеславной одежды, лишней гордости и бесполезной болтовни.

Лишнее потребление. Избегайте излишнего потребления пищи и погони за материальными благами. Следуйте принципам самоконтроля и сдержанности.

Эти запреты направлены на укрепление духовного опыта и самоконтроля в течение месяца Рамадан.

Тем, кто не соблюдает пост, нежелательно демонстративно принимать пищу или курить в дневное время суток.

Что нужно успеть сделать до наступления Рамадана