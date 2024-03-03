Рамадан: священный месяц, дата начала 2024 в Казахстане

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В 2024 году месяц Рамадан (Рамазан) начнется 11 марта. Управление шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана утвердило график религиозных дней на 2024 год, передает Tengrinews.kz.
Рамадан представляет собой период внутреннего обдумывания и преданности Богу. В течение этого месяца мусульмане фокусируют свое внимание на вере, стремясь освободиться от повседневных забот. Отказ от обычных человеческих потребностей и избыточных удовольствий во время поста считается возможностью подтвердить силу своей веры, развивать самоконтроль и способствовать духовному очищению.
Когда начнутся Рамадан и ораза
В 2024 году один из главных и священных месяцев у мусульман начнется 11 марта и продлится до 9 апреля (30 дней). В течение месяца верующие будут поститься — соблюдать строгий пост ораза. Он подразумевает отказ от воды, еды и интимных отношений от наступления утреннего намаза до наступления вечернего. Пост начинается рано утром примерно за два часа до рассвета и заканчивается вечером после захода солнца.
10 апреля верующие отметят праздник Ораза айт.
Кому нельзя держать пост во время Рамадана
От поста во время Рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и престарелые люди, дети младше семи лет, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам, — например, воины и путешественники.
Когда Қадір түні
Ночь предопределения (Кадыр тун/Қадір түн) выпадает на 5-6 апреля 2024 года.
Во время Қадір түні лучше не спать как можно дольше. Цель — не просто бодрствовать, а совершать молитвы и пожелания, прощать тех, кто причинил вам боль, молиться, давать милостыню и стремиться к добру. Эту ночь проводят дома или в мечети.
Что нельзя делать во время Рамадана
Во время Рамадана соблюдается пост, и соблюдающие его мусульмане должны воздерживаться от определенных действий с рассвета до заката солнца. Вот несколько важных запретов во время Рамадана:
- Пища и питье. В течение дневного света мусульмане воздерживаются от приема пищи и питья.
- Курение. Курение также считается нарушением поста в течение дня в Рамадан.
- Негативные поступки. Важно избегать негативных поступков, таких как ложь, клевета, ругательства и другие вредные действия.
- Сексуальные отношения. Воздержание от сексуальных отношений с партнером в течение дня входит в правила Рамадана.
- Злословие и агрессия. В этот священный месяц важно избегать злословия, агрессии и других негативных проявлений.
- Тщеславие и праздная болтовня. Мусульманам рекомендуется воздерживаться от тщеславной одежды, лишней гордости и бесполезной болтовни.
- Лишнее потребление. Избегайте излишнего потребления пищи и погони за материальными благами. Следуйте принципам самоконтроля и сдержанности.
Эти запреты направлены на укрепление духовного опыта и самоконтроля в течение месяца Рамадан.
Тем, кто не соблюдает пост, нежелательно демонстративно принимать пищу или курить в дневное время суток.
Что нужно успеть сделать до наступления Рамадана
- Намерение — нужно настроить сердце на совершение добрых поступков.
- Список дел, которыми вы хотели бы заняться в месяц Рамадан. Включите сюда как обязательные, так и добровольные дополнительные дела, тогда будет легче и проще выполнить намеченное.
- До начала Рамадана следует возместить посты, которые остались с прошлого года, если таковые будут.
- Следует подготовиться к Рамадану и физически, отказаться от жареной и острой пищи, от кофе и газированных напитков, так как они ведут к ухудшению состояния организма.
- Для того чтобы извлечь максимальную пользу и саваб в месяц Рамадан, следует запастись знаниями для следования правилам Рамадана и для познания блага Рамадана.