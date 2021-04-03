Рамадан в этом году начнется 13 апреля

В этом году священный месяц Рамадан начнется 13 апреля и закончится 12 мая — об этом было сообщено на расширенном заседании Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия, сообщает zakon.kz.
В онлайн заседании также участвовали наиб-муфтий Ершат Агыбайулы, глава аппарата ДУМК Гылымбек Жадигерулы, руководители отделов и главные имамы.
— До начала священного Рамадана осталось совсем немного, — отметил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы. — Рамадан – особый, благословенный месяц для мусульманской уммы и все с нетерпением ждут его. Дай Аллах провести его благополучно, хорошо. Учитывая сложившуюся ситуацию в мире и в нашей стране, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, просим обратить особое внимание на строгое соблюдение всех санитарных норм и требований эпидемиологической безопасности.
Глава казахстанского духовенства призвал граждан делать во время Рамадана больше благих дел, оказывать поддержку нуждающимся, духовно совершенствоваться и проявлять лучшие личностные качества.
— Необходимо планировать онлайн-лекции и уроки по чтению Корана для джамаата, — сказал председатель ДУМК. — Поручаю организовывать прямые трансляции проповедей и доставлять продуктовые пакеты на ауызашар (разговение) нуждающимся.
В этом году Рамадан продлится 30 дней. Начнется он 13 апреля и закончится 12 мая. 13 мая начнется Ораза Айт. Ночь Предопределения — Лейлат аль-Кадр — ожидается в ночь с 8 на 9 мая.
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