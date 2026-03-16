В 2026 году последний день поста Рамазана приходится на 19 марта. В этот же день мусульмане совершают заключительную таравих-молитву. Уже 20 марта верующие встретят праздник Ораза айт, который продлится три дня, сообщает BAQ.kz.

Самые важные дни Рамазана

Последние десять дней священного месяца считаются особенно значимыми для мусульман. В этот период верующие уделяют больше времени молитве, чтению Корана и благим делам.

Особое значение имеет Қадір түні — Ночь предопределения. Согласно исламской традиции, поклонение в эту ночь по своей духовной ценности приравнивается к более чем 83 годам служения Всевышнему.

Когда будет Қадір түні в 2026 году

Точная дата Ночи предопределения неизвестна. В хадисах говорится, что ее следует искать среди нечетных ночей последних десяти дней Рамазана.

В 2026 году это следующие ночи:

с 9 на 10 марта

с 11 на 12 марта

с 13 на 14 марта

с 15 на 16 марта

с 17 на 18 марта

По мнению многих богословов, наиболее вероятной считается 27-я ночь Рамазана, которая в 2026 году приходится на ночь с 16 на 17 марта.

Как провести Қадір түні

Мусульманам рекомендуется посвятить эту ночь молитвам и духовным размышлениям. В это время верующие:

читают Коран;

совершают дополнительные молитвы;

просят прощения за свои ошибки;

обращаются к Всевышнему с мольбами за родных и близких.

Также важно примириться с окружающими, забыть старые обиды и совершать благие дела — помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью.

Что нужно сделать до Ораза айт

Перед праздником мусульмане обязаны выплатить пітір садақа — обязательную милостыню. Ее необходимо передать нуждающимся до начала праздничной молитвы Айт намаз.

Считается, что эта милостыня очищает пост от возможных ошибок и является важной частью завершения Рамазана. Размер пітір садақа ежегодно устанавливает Духовное управление мусульман Казахстана.

Когда пройдет Ораза айт

В 2026 году праздник Ораза айт продлится с 20 по 22 марта. В первый день праздника пост держать нельзя — это время молитвы, общения с близкими и помощи нуждающимся.

Когда будет Курбан айт

Следующий крупный исламский праздник — Курбан айт. По предварительным данным, в 2026 году он пройдет с 27 по 29 мая.

При этом даты исламских праздников могут корректироваться, поскольку они определяются по лунному календарю.

