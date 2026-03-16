В 2026 году последний день поста Рамазана приходится на 19 марта. В этот же день мусульмане совершают заключительную таравих-молитву. Уже 20 марта верующие встретят праздник Ораза айт, который продлится три дня, сообщает BAQ.kz.
Самые важные дни Рамазана
Последние десять дней священного месяца считаются особенно значимыми для мусульман. В этот период верующие уделяют больше времени молитве, чтению Корана и благим делам.
Особое значение имеет Қадір түні — Ночь предопределения. Согласно исламской традиции, поклонение в эту ночь по своей духовной ценности приравнивается к более чем 83 годам служения Всевышнему.
Когда будет Қадір түні в 2026 году
Точная дата Ночи предопределения неизвестна. В хадисах говорится, что ее следует искать среди нечетных ночей последних десяти дней Рамазана.
В 2026 году это следующие ночи:
с 9 на 10 марта
с 11 на 12 марта
с 13 на 14 марта
с 15 на 16 марта
с 17 на 18 марта
По мнению многих богословов, наиболее вероятной считается 27-я ночь Рамазана, которая в 2026 году приходится на ночь с 16 на 17 марта.
Как провести Қадір түні
Мусульманам рекомендуется посвятить эту ночь молитвам и духовным размышлениям. В это время верующие:
читают Коран;
совершают дополнительные молитвы;
просят прощения за свои ошибки;
обращаются к Всевышнему с мольбами за родных и близких.
Также важно примириться с окружающими, забыть старые обиды и совершать благие дела — помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью.
Что нужно сделать до Ораза айт
Перед праздником мусульмане обязаны выплатить пітір садақа — обязательную милостыню. Ее необходимо передать нуждающимся до начала праздничной молитвы Айт намаз.
Считается, что эта милостыня очищает пост от возможных ошибок и является важной частью завершения Рамазана. Размер пітір садақа ежегодно устанавливает Духовное управление мусульман Казахстана.
Когда пройдет Ораза айт
В 2026 году праздник Ораза айт продлится с 20 по 22 марта. В первый день праздника пост держать нельзя — это время молитвы, общения с близкими и помощи нуждающимся.
Когда будет Курбан айт
Следующий крупный исламский праздник — Курбан айт. По предварительным данным, в 2026 году он пройдет с 27 по 29 мая.
При этом даты исламских праздников могут корректироваться, поскольку они определяются по лунному календарю.
