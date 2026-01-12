Полицейские выявили около 900 нарушений, связанных с использованием подложных государственных номерных знаков на дорогах Казахстана. Проверки проводились в рамках оперативно-профилактических мероприятий, сообщает BAQ.KZ.

Какие нарушения допускали водители

По данным полиции, автомобили эксплуатировались с поддельными, скрытыми, нечитаемыми или неправильно установленными государственными регистрационными номерными знаками. Такие действия затрудняют идентификацию транспорта и создают угрозу безопасности дорожного движения.

Требования к госномерам

В НК КазАвтоЖол напомнили, что государственный номер — обязательный идентификатор автомобиля. Он должен быть установлен в соответствии со стандартами, оставаться хорошо видимым и читаемым в любое время. При загрязнении водитель обязан своевременно очистить номерной знак.

Чем опасны попытки «спрятать» номер

Использование накладок, пленок, рамок-шторок или установка подложных номеров является прямым нарушением ПДД и законодательства Республики Казахстан. В компании подчеркнули, что такие действия не только вводят в заблуждение, но и создают риски для всех участников дорожного движения.

Ответственность за нарушение

Согласно законодательству РК, за управление транспортом с поддельными или скрытыми госномерами предусмотрены штрафы от 5 до 15 МРП, административный арест до 5 суток, а также лишение водительских прав на срок до одного года по решению суда.

"Знать, здоров ли водитель": костанайцы поддержали жесткий медконтроль за рулем В Казахстане налажен автоматический обмен данными между системами МВД и Министерства здравоохранения по гражданам, состоящим...

Запрет нарушил повторно: жителя Лисаковска арестовали за покупку алкоголя Лисаковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина К., освобожденного из мест...