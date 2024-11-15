Раннее выявление инсульта: более 82 тысяч казахстанцев прошли обследование

— Сегодня, 10:21
врач

Министерство здравоохранения подвело первые итоги внедрения программ раннего выявления нарушений мозгового кровообращения. С начала 2026 года обследование прошли более 82 тысяч мужчин в возрасте от 50 лет.

Скрининг проводится с использованием ультразвукового исследования брахиоцефальных сосудов. По его результатам у порядка 5 тысяч человек (6%) выявлен стеноз сосудов головы и шеи — одно из ключевых состояний, повышающих риск инсульта. В ведомстве отмечают: своевременная диагностика позволяет предотвратить тяжёлые последствия и сохранить жизнь пациентов.

Доступность помощи и кадровый вопрос

Консультацию ангиохирурга получили 72,7% пациентов с выявленными нарушениями. Это указывает на необходимость усиления кадрового потенциала и повышения доступности специализированной медицинской помощи.

Почему программа ориентирована на мужчин

Запуск программы обусловлен демографическими факторами. В Казахстане разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами превышает 8 лет. Среди основных причин — более высокая распространённость факторов риска у мужчин, включая курение и низкую физическую активность.

Обследования на системной основе

С января 2026 года скрининг на раннее выявление цереброваскулярных нарушений внедрён на постоянной основе. Планируется, что мужчины будут проходить его один раз в два года.

Модернизация профилактики

Параллельно Минздрав проводит обновление профилактических программ в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. В частности:
— внедрены исследования с доказанной эффективностью (липопротеины низкой плотности, триглицериды, гликированный гемоглобин);
— оптимизированы маршруты пациентов за счёт исключения лишних консультаций;
— расширены полномочия медицинских сестёр, включая завершение обследований при отсутствии отклонений;
— увеличен возраст граждан, подлежащих скринингу, до 76 лет.

Снижение смертности и эффективность мер

Комплекс реализуемых мер направлен на усиление профилактики и снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

По итогам 2025 года количество пролеченных пациентов выросло на 8,3% — с 49 до 53 тысяч. Доля проведённого тромболизиса увеличилась на 11%, а смертность от инсульта снизилась на 4%.

Инсульты сегодня составляют 32% в структуре смертности от болезней системы кровообращения. При этом уже в первые два месяца 2026 года общая смертность от этих заболеваний снизилась на 16,3%.



