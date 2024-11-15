Сокращение по всем фронтам: молодые ИП массово закрываются в Казахстане

За первые три месяца 2026 года более 59 тысяч молодых казахстанцев прекратили предпринимательскую деятельность, передает LS.

По данным на 1 апреля, в стране зарегистрировано 638,4 тыс. индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет — это на 8,5% (или на 59,3 тыс.) меньше, чем было на начало года.

Снижение зафиксировано как в городах, так и в сельской местности. В городах число молодых предпринимателей сократилось на 8% (минус 43,1 тыс.) — до 487 тыс., в селах — на 9,6% (минус 16,1 тыс.), до 151,4 тыс.

Больше всего молодежи по-прежнему занято в сфере торговли — 271,6 тыс. ИП. Однако с начала года этот показатель снизился почти на 20 тыс. (с 290,8 тыс.).

Сокращение также наблюдается в других отраслях:

транспорт и складирование — 61,1 тыс. (-12,9%, или минус 9 тыс.),

обрабатывающая промышленность — 37,8 тыс. (-10,2%, или минус 4,3 тыс.),

сельское хозяйство — 27 тыс. (-4%, или минус 1,1 тыс.),

строительство — 23 тыс. (-5,3%, или минус 1,3 тыс.).

Лидером по числу молодых предпринимателей остается Алматы — 118,8 тыс., однако с начала года здесь прекратили работу 10,2 тыс. ИП.

Далее идут Астана — 88,7 тыс. (-6,6%, или минус 6,3 тыс.), Туркестанская область — 61 тыс. (-10,6%, или минус 7,2 тыс.) и Шымкент — 56 тыс. (-6,6%, или минус 3,9 тыс.).

