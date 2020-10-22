Ранняя диагностика рака шейки матки: почему необходимо посещать гинеколога даже при отсутствии симптомов

Рак шейки матки является гинекологическим заболеванием, которое протекает бессимптомно на ранней стадии. Именно поэтому специалисты рекомендуют девушкам (женщинам) проходить ежегодные профилактические обследования.

Что такое рак шейки матки и каковы причины возникновения?

Рак шейки матки — это распространенная злокачественная опухоль репродуктивного органа женщины, которая развивается в шейке матки.

Основная причина развития рака шейки матки — стойкое инфицирование вирусом папилломы человека ВПЧ с высоким онкогенным потенциалом в эпителии шейки матки. К другим факторам риска развития рака шейки матки относятся: молодой возраст начала половой жизни, большое количество половых партнеров, нарушения в иммунной системе, частый нелеченый вагинит, вызванный хламидиозом.

В каких случаях не стоит откладывать визит к доктору?

Предопухолевые изменения и ранний рак шейки матки обычно протекают бессимптомно.

Увидеть наличие заболевания на ранних стадиях может только врач во время осмотра. Если врач заподозрил развитие болезни, он направляет пациента на углубленное обследование. Обязательным анализом при подозрении на рак является цитологическое исследование, которое берется из цервикального канала. После анализа врач может сделать предварительный прогноз о развитии и лечении болезни.

Где найти гинеколога в Алматы?

Регулярные медицинские осмотры помогут диагностировать заболевание на ранних стадиях и вовремя начать эффективное лечение.

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Стоимость лечения рака шейки матки

Стоимость лечения зависит от стадии заболевания и временного интервала, в котором пациент обратился к врачу. При этом стоимость консультации и осмотра у специалиста в частных клиниках в Алматы стартует от 4000 тенге

Истинная красота женщины исходит изнутри. Возможно, сегодня стоит отказаться от покупки любимых духов или нового платья, позаботиться о своем здоровье и пройти ежегодное обследование у специалиста.

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